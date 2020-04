Richard Gere vader van tweede kind met Alejandra SDE

22 april 2020

16u33

Bron: ANP 0 Celebrities Richard Gere (70) en zijn vrouw Alejandra Silva (37) zijn twee jaar na de geboorte van hun zoon ouders geworden van een tweede jongen. Dat meldt het Spaanse blad Ola!

De naam van het tweede kind is nog niet bekend. Het blije echtpaar verblijft op de ranch in Pound Ridge, niet ver buiten New York. Zoon Alexander werd in februari 2018 geboren. Richard heeft uit zijn vorige huwelijk al een 20-jarige zoon genaamd Homer James Jigme met zijn ex-echtgenote Carey Lowell. Silva, Spaanse van geboorte en de derde vrouw van Gere, is ook moeder van de 7 jaar oude Albert die ze samen met haar ex Govind Freidland kreeg.