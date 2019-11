Richard Gere (70) wordt opnieuw papa, en hij is niet de enige celeb die op late leeftijd nog een kind kreeg MVO

06 november 2019

15u30 0 Celebrities Richard Gere (70) verwacht zijn tweede kind, samen met zijn vrouw Alejandra Silva (36). Het nieuws komt slechts negen maanden na de geboorte van hun eerste zoon. Naar eigen zeggen maakt Richard zich totaal geen zorgen over het feit dat hij een oude vader is. Hij had dan ook veel voorgangers, want ook deze celebs werden na hun vijftigste nog vader.

John Travolta (64)

Kelly Preston beviel op haar 48ste van zoon Benjamin, in 2010. Travolta was op dat moment 56. Ze hadden samen al een oudere dochter, Ella Bleu, vandaag 18. Hun oudste zoon, Jett, werd geboren in 1992, maar overleed helaas in 2009.

Mick Jagger (74)

Rolling Stone Mick Jagger kreeg zijn achtste (!) kind, Basil, samen met vriendin Melanie Hamrick, op zijn 73ste. Dat was in 2016. De rockzanger stapte last minute op een vliegtuig om bij de geboorte van zijn zoontje te kunnen zijn. Hij had al drie oudere zoons: James (34), Gabriel (21), Lucas (20), en vier plusdochters Karis (49), Jade (48), Elizabeth (35) en Georgia May (27).

Hugh Grant (57)

Of beter gezegd, de marathon-vader. Niet veel celebs zullen het hem nadoen, want het lijkt wel op het plot uit één van zijn romantische komedies: Grant kreeg zijn eerste kind op zijn 51ste, met vriendin Tinglan Hong. Het meisje kreeg de naam Tabitha Grant. Het jaar daarop, in 2012, kreeg hij zoontje John Mungo. Het jaar dáárna zag Felix Chang Hong het levenslicht. Hij zegt echter mama tegen Anna Eberstein, de huidige vriendin van Grant. In 2015 kreeg zij hun tweede kind samen, een meisje. Vorig jaar verwelkomde het paar hun derde kind. Dat maakt 5 kinderen voor Hugh in 7 jaar tijd!

Billy Joel (69)

De zanger verwelkomde dochtertje Della Rose op zijn 66ste, samen met zijn vierde vrouw, Alexis Roderick. Hij had al een dochter uit een vorig huwelijk. Alexa Ray was 29 jaar toen haar zusje op de wereld werd gezet.

Robert De Niro (74)

Er zit een aanzienlijk leeftijdsverschil tussen de oudste en de jongste dochter van Robert De Niro. Drena is 41, Helen Grace is nog maar 7. Die laatste spruit werd geboren in 2011. De Niro was zelf 68 toen ze werd geboren. Zijn vrouw, Grace, was 56. Ondertussen heeft de acteur in totaal zes kinderen en vier kleinkinderen. Tweeling Aaron en Julian (23) zijn de jongste kinderen vóór Helen.

Michael Douglas (73)

Op zijn 58ste kregen Michael Douglas en zijn vrouw Catherine Zeta-Jones er weer een kindje bij. Carys Zeta Douglas werd het zusje van Dylan Michael, die 2,5 jaar oud was toen ze ter wereld kwam. Vandaag zijn de kinderen respectievelijk 16 en 18. Douglas heeft ook nog een zoon van 40, Cameron, uit een vorig huwelijk. Hij was 24 toen zijn jongste zus werd geboren.

Bruce Willis (63)

Bruce Willis had al drie mooie dochters met zijn ex-vrouw Demi Moore: Rumer, Scout en Tallulah. Op Zijn 57ste kwam daar Mabel Ray nog bij, een dochter van zijn huidige vrouw, Emma Heming. Zij kregen twee jaar later, in 2014, nog een dochtertje: Evelyn Penn.

Steve Martin (72)

Martin stal dan wel onze harten in ‘Father Of The Bride’, een échte vader werd hij niet tot zijn 67ste. In 2012 kreeg zijn vrouw Anne Stringfield een dochtertje. Hij was meteen ook heel beschermend: na vijf jaar is er haast niéts bekend over het meisje, zelfs niet haar naam.