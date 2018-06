Richard Gere (68) trouwt met 35-jarige vriendin: "Gelukkigste man in het universum" TK

04 juni 2018

12u46

Bron: Hello! 0 Celebrities Richard Gere, die in augustus 69 jaar oud wordt, is in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Alejandra Silva (35). Het is de derde keer dat de acteur naar het altaar trok, maar volgens hem is het nu de goede keer: "Ik ben de gelukkigste mens in het universum", glundert hij in Hello! Magazine.

Het huwelijk vond plaats op Richards ranch net buiten New York City. Het was een multicultureel gebeuren, want ondanks de Spaanse roots van de bruid kozen de twee voor een Indiase sfeer. Ze lieten tenten uit Jaipur overkomen, versierden de bloemen met Tibetaanse vlaggen en reden naar de ceremonie in een tuktuk.

Volgens Silva was de dag een echt sprookje: "Ik voel me zonder twijfelen de gelukkigste vrouw ter wereld", meldde ze aan Hello!, aan wie het koppel de eerste foto's verkocht. Ook Gere is in de wolken. "Ik ben de gelukkigste man in dit universum. Hoe kan het ook anders? Ik ben getrouwd met een prachtige vrouw die slim, gevoelig en toegewijd is. Ze is ook grappig, geduldig, vergeeflijk én een geweldige kok. Ze maakt de beste salades!."

De twee leerden elkaar kennen in 2014, toen Gere in het hotel van Alejandra's familie verbleef. Vermoedelijk vroeg hij haar vorig jaar in december ten huwelijk, aangezien de Spaanse toen met een grote diamanten ring in het openbaar verscheen. Het is het derde huwelijk voor de acteur, die eerder al met Cindy Crawford (1991-1995) en model Carey Lowell (2002-2016) getrouwd was. Alejandra heeft dan weer een zoontje uit een vorig huwelijk.

WORLD EXCLUSIVE: Richard Gere and Alejandra Silva share photos from their wedding day with HELLO!... https://t.co/H19MPa4vZC pic.twitter.com/K1ebwdSWDj HELLO!(@ hellomag) link