Richard E. Grant maakte zich zorgen over obsessie met Barbra Streisand: “Is dit niet abnormaal?”

13 februari 2020

17u06

Bron: Page Six 0 Celebrities Dat acteur Richard E. Grant (62) al jarenlang een grote fan is van Barbra Streisand (77), daar maakt hij zelf helemaal geen geheim van. Maar op een bepaald moment raakte hij zo geobsedeerd door de legendarische actrice, dat hij ten rade ging bij een psychiater. Dat vertelt hij aan Page Six.

In 1971 schreef de toen 14-jarige Richard E. Grant een enthousiaste brief naar actrice Barbra Streisand, drie jaar nadat haar film ‘Funny Girl’ uitkwam. “Beste Barbra Streisand”, begint de brief. “U kent me nog niet, maar ik schrijf om u een idee voor te stellen dat u misschien in overweging kunt nemen.” Hij vertelt verder dat hij in het Afrikaanse Swaziland leeft en dat hij en zijn familie grote fans van haar zijn. “Ik las in de krant dat u zich moe voelt en onder druk van de roem en uw mislukte romance met mr. Ryan O’Neal.” De puber biedt de legendarische actrice vervolgens een vakantie van twee weken - “of langer” - aan.

Hoewel hij door de jaren heen zelf een indrukwekkende carrière wist uit te bouwen, met rollen in ‘Gosford Park', ‘Star Wars: The Rise of Skywalker' en ‘Withnail and I’, bleef Richard onder de indruk van Barbra. Zo zeer, dat hij zich zorgen begon te maken. “Toen ik 42 was, was ik in therapie. Ik vroeg de psychiater of het abnormaal was voor een man van middelbare leeftijd - zoals ik - om nog steeds zo erg geobsedeerd te zijn. En hij antwoordde: ‘Wel, het lijkt erop dat je ontwikkeling tijdens je puberteit heeft haltgehouden, maar zolang je niemand kwaad berokkent en het je leven voortstuwt, is het maar zo.’"

My pal Nicole Wilcox took this photo as my daughter read me @BarbraStreisand ‘s tweet/response to a letter I sent her 47 yrs ago. Am completely crinkle faced & overcome with emotion. My ‘Message in a bottle’ miracle. 😭😍😇 pic.twitter.com/bJMko098we Richard E. Grant(@ RichardEGrant) link

In januari 2019 postte Richard - zo blij als een kind - een foto op Twitter waarop hij voor Streisand’s huis stond, samen met de brief die hij 48 jaar geleden aan haar bezorgde. Deze keer wist hij de legendarische actrice wel te bereiken. Nog dezelfde dag reageerde ze via Twitter. “Beste Richard. Wat een geweldige brief schreef je me toen je veertien was! En kijk waar je nu bent! Je was geweldig in je laatste film met Melissa. Proficiat en veel liefs, Barbra.”

Dat Grant blij was met Streisand’s antwoord, is het minste dat je kunt zeggen. De acteur barstte bijna in tranen uit toen zijn dochter hem de tweet voorlas. Sindsdien hebben de twee acteurs elkaar al verschillende keren ontmoet, verklapt hij. “Toen ik vorige zomer in Philadelphia werkte, bezocht ik een screening in het huis van Donna Karan in de East Hamptons. Ik slaagde er daar in om twee uur lang alleen met Barbra te praten zonder onderbroken te worden door anderen - tot 1 uur ‘s morgens. Voor een fan is dat echt het ultieme geluk", lacht hij. “Ik denk dat ze extreem mooi is, en ongelofelijk getalenteerd. Ze kan hilarisch zijn, maar een hartklop later ook hartverscheurend.”

En om te laten zien dat hij nog steeds een echte fan is, kocht hij onlangs een standbeeld van Barbra’s gezicht.

Commisioned a sculpture of @BarbraStreisand as I’ve been an avid fan for over half a century. It’s 2 foot tall and finally received it today!! pic.twitter.com/lvH7bnaZlw Richard E. Grant(@ RichardEGrant) link