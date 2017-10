Revolver van Elvis te koop LB

Een revolver van Elvis is te koop. Het wapen van de in 1977 overleden zanger moet volgens TMZ 95.000 dollar opbrengen, ruim 80.000 euro.

Elvis Presley kocht de revolver in 1971 in een wapenwinkel in Memphis. Op dezelfde dag kocht hij daar nog vijf andere revolvers. De wapens zijn gegraveerd met zijn handelsmerk TCB: Taking Care Of Business.

Het is niet bekend of Elvis ooit zelf de trekker heeft overgehaald. Naar verluidt gaf hij het wapen aan zijn bodyguard.