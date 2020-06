Restaurant van Kid Rock krijgt alcoholverbod SDE

19 juni 2020

17u57

Bron: ANP 0 Celebrities Muzikant Kid Rock (49) mag in zijn Big Ass Honky Tonk & Steakhouse in Nashville voorlopig even geen alcohol meer serveren. Het etablissement heeft afgelopen weekend mensen aan de bar geserveerd, terwijl dit volgens de coronamaatregelen niet mocht.

De lokale gezondheidsregels schrijven voor dat bier en andere soorten alcohol alleen aan tafel geserveerd mogen worden, maar sommige gasten kregen volgens TMZ hun alcoholische versnapering direct aan de bar geserveerd.

Steve Smith, mede-eigenaar van het café, vindt het onrechtvaardig dat hun licentie ingetrokken is, zegt hij aan The Tennessean. “De gemeente van Nashville zit vol communisten", liet hij weten. “We hebben onlangs met de burgemeester gesproken en uitgelegd dat het veiliger is om drank te schenken aan de bar dan aan de tafels. Ze willen er gewoon alles aan doen om de bar te kunnen sluiten.”

Gelukkig voor Kid Rock en Steve Smith duurt het alcoholverbod niet lang. De tap blijft alleen de komende vijf dagen dicht.