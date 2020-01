Renée Zellweger: “Je privéleven geheim houden is niet moeilijk. Praat er gewoon niet over” Redactie

Bron: Story 0 Celebrities Het moet al raar lopen als Renée Zellweger (50) op 9 februari níet de Oscar voor Beste Actrice mee naar huis mag nemen. Haar vertolking van de legendarische Judy Garland in ‘Judy’ wordt met lof overladen. Rond de actrice, die zich al eens zeven jaar terugtrok uit Hollywood, hangt een zweem van geheimzinnigheid. Een bewuste keuze, is te lezen in Story.

De voortekenen zijn bijzonder gunstig: een week na haar overwinning op de Golden Globes kaapte Renée Zellweger opnieuw de award voor Beste Actrice­ weg, dit keer op de Critics’ Choice Awards. Sindsdien staat de 50-jarige actrice in poleposition voor een Oscar. Het zou haar tweede zijn, na die voor Beste Bijrol in ‘Cold Mountain’ uit 2003. In ‘Judy’ kruipt de Amerikaanse in de huid – dankzij een kleine neusprothese ook letterlijk – van Hollywoodlegende Judy Garland. Haar vertolking van de ‘Wizard of Oz’-ster in het laatste tragische jaar voor haar veel te vroege dood, was op het filmfestival van Toronto goed voor een minutenlange staande ovatie. Renée moest het publiek vragen om te stoppen met applaudisseren: haar make-up dreigde uit te lopen door de emoties...

Niet mollig meer

Het is een rentree langs de grote poort voor de actrice, die zich in 2009 uit eigen beweging terugtrok uit de ratrace van Hollywood en pas zeven jaar later weer opdook. Op het moment van haar terugkeer werd ze door velen afgeschreven. Haar hoofdrol in de derde ‘Bridget Jones’-film was lang niet meer zo gedenkwaardig als in de twee voorgaande - “Ze was niet eens meer mollig!” - en een paar andere films raakten snel in de vergetelheid. Met ‘Judy’ bewijst ze eindelijk weer wat ze in haar mars heeft. Net als in musicalverfilming ‘Chicago’ uit 2002 moest ze in de film dansen en zingen, en dit keer moest ze zich bovendien de bewegingen, tics en zelfs het indrukwekkende stemgeluid van Garland eigen maken. En voor wie eraan zou twijfelen: van playbacken is geen sprake: in de film zingt Renée alles live.

Helemaal uitgeput

Renée is erg blij met haar comeback, ook al omdat haar afwezigheid haar de kans heeft gegeven om zich te herbronnen. “Ik had behoefte aan authentieke ervaringen met gewone mensen”, zegt ze. “Hoe kan je verhalen vertellen zonder aansluiting te vinden met mensen omdat je twintig jaar lang nooit je eigen koffers hebt mogen dragen? Hoe kun je verhalen vertellen wanneer mensen niet jou ontmoeten maar je imago?” Maar nog meer dan dat had de actrice er nood aan om haar batterijen op te laden. Ze had sinds haar doorbraakrol in ‘Jerry Maguire’ in 1994 onafgebroken gewerkt en draaide soms vier films per jaar. “Ik zorgde niet goed voor mezelf. Ik was helemaal uitgeput en maakte keuzes die niet noodzakelijk gezond waren.”

Uiteindelijk zocht ze hulp bij een therapeut. “Hij zei dat ik niet altijd iets omhanden moest hebben, dat ik niet al op voorhand moest weten wat ik de komende twee jaar zou doen.” Maar helemaal stilzitten deed ze nooit. “Ik ben blijven werken, gewoon in een andere hoedanigheid. Ik kan niet lui zijn.”

Nieuw gezicht

Een zeldzame publieke verschijning op de Elle Women Awards in 2014 confronteerde haar in die periode opnieuw met de keiharde buitenwereld. Iedereen had plots de mond vol over haar ‘onherkenbaar veranderde’ gezicht, wat het resultaat geweest zou zijn van plastische chirurgie. Als reactie nam ze de moedige beslissing om een stuk te schrijven waarin ze tekst en uitlag gaf bij haar time-out en haar zogenaamde nieuwe look. “Misschien zie ik er anders uit. Wie verandert er niet met de jaren?”, schreef ze. “En ook al zijn het niemands zaken, ik heb niet de beslissing genomen om mijn gezicht te veranderen en een ingreep te laten uitvoeren aan mijn ogen.” Vooral de veronderstelling dat ze haar gezicht had laten veranderen, omdat ze vreesde anders niet meer aan de bak te komen, zat haar flink dwars. “Ik ben destijds aangenomen met mijn jeans en cowboyboots en met mijn haar in de war. Ik moest niet veranderen om aan werk te geraken. Dus waarom zou ik dan proberen in een keurslijf te passen dat het mijne niet is?”

Relatiegeruchten

Al bij al houdt Renée wel van de geheimzinnigheid die rond haar persoontje hangt. “Een klein beetje mysterie heeft nog nooit iemand kwaad gedaan”, zegt ze. Een regel die ze ook hanteert voor haar privéleven, waarover weinig bekend is, ondanks een aantal relaties met bekende namen zoals Jim Carrey, rocker Jack White en Bradley Cooper, en zelfs een kort (en geannuleerd) huwelijk met countryster Kenney Chesney.

Sinds 2010 was ze samen met muzikant Doyle Bramhall II, maar hun relatie liep vorig jaar op de klippen. Sindsdien gonst het van de geruchten dat er iets gaande is tussen haar en haar Bridget Jones-tegenspeler Colin Firth, die vorig jaar scheidde van zijn vrouw. Wanneer ze door een journalist op de man gevraagd wordt of ze een relatie heeft, antwoordt ze: “Ik heb miljoenen relaties.” De actrice vindt het geen opgave om haar privé-leven geheim te houden. “Het is helemaal niet moeilijk”, zegt ze. “Je praat er gewoon niet over, zet niks online... Ik weet dat het vervelend is, maar ik hou mijn mondje dicht.” Het is duidelijk: Renée laat liever haar werk spreken. Met haar topprestatie in ‘Judy’ bewijst ze alvast haar gelijk.