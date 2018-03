Renée Zellweger is onherkenbaar als Judy Garland KDL

19 maart 2018

14u41

Bron: People 0 Celebrities Het is algemeen geweten dat Renée Zellweger (48) haar uiterlijk durft veranderen voor een rol, maar nu ze in de huid van de in 1969 overleden Amerikaanse actrice en zangeres Judy Garland kruipt, is ze echt onherkenbaar.

Renée speelt Judy in een film over het leven van de Oscar-winnares en daar werd nu een eerste foto van gedeeld. Op de foto is Renée in een bloemenjurk te zien en heeft ze een korte, zwarte coupe.