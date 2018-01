Relatie van André Hazes was bijna voorbij MVO

De relatie van André Hazes en zijn zestien jaar oudere vriendin Monique was vlak voordat zijn concerten begonnen in Ahoy bijna gebroken. Dit vertelt de 23-jarige zanger. "In de weken voor Ahoy ging het echt slecht, ze had me zelfs uit huis gegooid'', vertelt André. "Ik had ook het punt bereikt waarop ik dacht: prima."

André trad in oktober twee avonden op in Ahoy Rotterdam. Uiteindelijk legden André en Monique, die samen een zoon hebben, hun ruzie weer bij. ''Maar toch is er iets waardoor we altijd weer bij elkaar komen. Ze stond ineens in Ahoy, een dag voor de show. Mijn eerste reactie was: wat kom je doen? Toen zei ze: we hebben hier samen naartoe gewerkt, dan maken we het ook samen af."

André vertelt ook openhartig over de recente verzoening met zijn moeder Rachel, die hij twee jaar niet zag. '''Er was al even indirect contact tussen ons en van daaruit zijn we stap voor stap verdergegaan'', vertelt André. "Er is ook een goed gesprek tussen Monique en mijn moeder geweest en dat heeft veel lucht doen klaren. Toen hebben we ook afgesproken dat mijn moeder de kleine een keer zou zien. Kerst was kort daarop een mooie gelegenheid om het wereldkundig te maken."