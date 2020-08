Regisseur over laatste film van Robin Williams: “Hij takelde af op de set” JV

24 augustus 2020

17u56 0 Celebrities Zes jaar geleden stapte Robin Williams op 63-jarige leeftijd uit het leven. Nu krijgen we voor het eerst een inkijk in hoe die laatste maanden voor zijn dood eruit zagen. Regisseur Shawn Levy getuigt hoe moeilijk Williams het had tijdens de opnames van zijn laatste film: “Hij vergat z’n tekst en belde me midden in de nacht op. Ik moest hem die laatste maanden voortdurend geruststellen dat hij nog goed genoeg was.”



De voormalige Hollywoodacteur, Robin Williams, had het tijdens de opnames van zijn laatste film ‘Night at the Museum: Secret of the Tomb’ enorm lastig. De Canadese regisseur Shawn Levy vertelt, naar aanleiding van een nieuwe documentaire over Williams, hoe snel de acteur aftakelde. “Na een maand op de set was het mij, en alle andere aanwezigen, duidelijk dat er iets ernstig aan de hand was met Robin. Hij had het moeilijk om zijn tekst te onthouden en kon moeilijk op de juiste woorden komen. Dat had hij nooit eerder voor”, vertelt Levy aan Entertainment Tonight. “Robin belde me vaak, zelfs midden in de nacht, om te vragen of zijn stuk wel bruikbaar was en of hij nog wel goed genoeg was. Ik stelde hem altijd gerust: Jij bent nog steeds jezelf. Ik weet dat. De wereld weet dat. Enkel jij moet dat onthouden.”

Moreel afbrokkelen

De regisseur vertelt hoe hij steeds bleef geloven in Williams. “Mijn vertrouwen is nooit weggegaan, maar ik zag zijn moreel wel steeds meer afbrokkelen. Ik zag een man die zichzelf niet was en dat vond hij zelf onvergefelijk”, klinkt het.

Hoewel Robin Williams geprezen werd om zijn komische talenten, was de acteur zelf helemaal niet zo gelukkig. In de documentaire ‘Robin Williams: When the Laughter Stops’ vertelt zijn omgeving hoe hij zich grote zorgen maakte over zijn depressie. “Hij had geen problemen om het te hebben over zijn alcohol- en drugsverslaving, maar zijn pijnlijke strijd tegen Parkinson hield hij voor zichzelf.” De acteur kreeg enkele maanden voor zijn dood te horen dat hij aan ‘Lewy body dementie’ leed, een ziekte waarvan de symptomen sterk gepaard gaan met die van Parkinson.

Nieuwe documentaire

Op 1 september komt de nieuwe documentaire ‘Robin’s Wish’ uit. Daarin werpen de makers een blik op de laatste dagen van Williams en gaan ze op zoek naar de echte aanleiding van zijn zelfdoding. Collega’s die recent voor zijn dood met de acteur samenwerkten, waaronder regisseur Levy, vertellen hoe zij die laatste maanden beleefden.

