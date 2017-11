Regisseur Jan Verheyen over De Pauw: "De VRT is rechter en jury tegelijkertijd" Redactie

Regisseur Jan Verheyen. "Ja, de VRT had Bart een zeer ernstige tik op de vingers moeten geven als hij over de schreef ging. Maar wat nu gebeurt is dermate buiten proportie." Dat zegt regisseur Jan Verheyen in De Ochtend over het nieuws dat de VRT niet langer met Bart De Pauw zal samenwerken na klachten over grensoverschrijdend gedrag.

Verheyen is al jaar en dag goed bevriend met Bart De Pauw. "Bart is een van mijn oudste vrienden. Hij en zijn vrouw Ines komen bij ons over de vloer, wij bij hen. [...] Nooit heb ik iets opgemerkt van spanning", zei een erg geschrokken Verheyen gisterenavond in een eerste reactie. "Ik hoop er snel met hem over te kunnen praten."

Vandaag klonk hij in De Ochtend nog steeds erg aangedaan door de situatie. Does the punishment fit the crime, vraagt Verheyen zich af. "De VRT is rechter en jury tegelijkertijd." Hij stelt zich ook vragen bij het effect dat dit nieuws op het leven van De Pauw heeft. "We vinden toch allemaal dat een rechtbank moet oordelen over schuld en onschuld, en de straf die daarbij hoort?"

Volgens Verheyen had de VRT de dialoog moeten aangaan met de in opspraak gekomen televisiemaker. "Ja, de VRT had Bart een zeer ernstige tik op de vingers moeten geven als hij over de schreef ging. Maar wat nu gebeurt is dermate buiten proportie", aldus Verheyen. "We moeten klachten van vrouwen meer au sérieux nemen. 200 procent mee eens. Maar we moeten opletten dat de klepel niet omslaat naar de andere kant."