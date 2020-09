Regisseur Alexander Payne ontkent beschuldigingen misbruik Rose McGowan TDS

04 september 2020

21u08

Bron: ANP 0 Celebrities Alexander Payne ontkent Rose McGowans Alexander Payne ontkent Rose McGowans beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag . Volgens de 59-jarige regisseur heeft hij de 46-jarige actrice niet op 15-jarige leeftijd misbruikt, zoals zij beweert.

“Wat ze over mij zei in recente socialmediaposts is simpelweg niet waar”, schrijft de regisseur van films als Sideways en The Descendants vrijdag in een gastcolumn voor Deadline. “Rose heeft het verkeerd als ze zegt dat ze me heeft ontmoet toen ze 15 was eind jaren 80. Ik was een fulltimestudent aan de UCLA van 1984 tot 1990 en ik weet dat onze wegen elkaar nooit zijn gekruist.”

Payne zegt daarnaast dat hij haar geen softpornofilm heeft laten zien die hij voor zender Showtime onder een andere naam zou hebben geregisseerd. Zo’n film heeft hij naar eigen zeggen nooit gemaakt. “Ik heb ook nog nooit voor Showtime gewerkt of iets geregisseerd onder een andere naam dan mijn eigen naam.”

Auditie

Volgens de regisseur ontmoette hij McGowan in 1991 tijdens het eerste project dat hij regisseerde en waarvoor zij auditie deed. “Hoewel ze de rol niet kreeg liet ze een briefje achter met de vraag of ik haar wilde bellen. Ik had geen reden om vraagtekens bij haar leeftijd te zetten omdat de rol waarvoor ze auditie deed een meerderjarige acteur vereiste. We zijn later op een paar dates gegaan en hadden jarenlang een goede verstandhouding.”

De regisseur vond het nodig zijn verhaal te doen. “Hoewel ik valse verhalen over 29 jaar geleden niet voorbij kan laten gaan, wens ik Rose nog altijd niets dan het beste toe.”

(lees verder onder de foto)

Niet de enige

De actrice, een van de eerste vrouwen die Harvey Weinstein betichtte van seksueel misbruik, reageert tegen Variety boos op de ontkenning van Payne. “Fuck hem en zijn leugens is mijn reactie”, aldus McGowan. “Ik zei tegen Payne dat hij het moest erkennen en zijn excuses moest aanbieden en dat heeft hij niet gedaan. Ik zei dat ik hem niet kapot wilde maken, nu wil ik dat wel. Waarom liegen deze mannen altijd? Ik maak het nu mijn missie om hem te ontmaskeren. Ik ben niet de enige.”

McGowan deelde vorige maand op Twitter haar ervaring. “Je liet me een softpornofilm zien die je onder een andere naam had geregisseerd voor Showtime.” De actrice kon zich zijn appartement en de avond nog goed herinneren. “Je bent erg groot geschapen. Je liet me na afloop achter op de hoek van een straat. Ik was 15.”

In 2018 sprak McGowan over dezelfde ervaring met journalist Ronan Farrow, maar noemde Payne niet bij naam. De actrice vertelde toen dat de “zeer beroemde man” na de film seks met haar had en haar daarna achterliet op een straathoek. McGowan zei destijds dat ze de naam van de man in kwestie bekend zou maken als ze daar klaar voor was.

LEES OOK:

Rose McGowan beschuldigt regisseur Alexander Payne van seksueel wangedrag: “Ik was vijftien”

Activiste Rose McGowan: “Arresteer prins Andrew en Bill Clinton”