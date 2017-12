Reese Witherspoon wordt aangeklaagd als producer van 'Gone Girl': "Zij heeft mijn verhaal gestolen" MVO

Reese Witherspoon kreeg veel lof als producer van 'Gone Girl', een psychologische thriller met Ben Affleck gebaseerd op een roman van Gillian Flynn . Nu worden Witherspoon en Flynn echter aangeklaagd door een schrijfster die beweert dat zij haar verhaal hebben gestolen.

In 'Gone Girl' van Gillian Flynn, die ook het script van de film schreef en daar een prijs mee won, verdwijnt een vrouw op haar vijfde huwelijksverjaardag. Haar man komt in een heuse mediastorm terecht. Wanneer de politie ontdekt dat zijn leven gebaseerd is op leugens en bedrog, wordt hij algauw de hoofdverdachte.

Schrijfster Leslie Weller beweert dat het volledige verhaal gebaseerd is op het script 'Out of the Blue' dat zij in 2005 schreef en naar een agentschap opstuurde. Volgens Weller zitten beide verhalen vol gelijkenissen: een huwelijk dat langzaam uit elkaar valt, een 'brave huismoeder' die een psychopate blijkt die haar man erin luist... "Ik heb dat script ooit opgestuurd omdat ik hoopte dat het opgepikt zou worden. In plaats daarvan heeft men het gestolen."

"Zelfs de structuur en opbouw van het verhaal is hetzelfde", aldus Leslie Weller. "Eerst hebben de lezers medelijden met de vrouw, omdat ze geloven dat haar man haar pijn gaat doen. Dan beginnen ze hem te verachten. Maar aan het einde haten ze hen allebei."

Weller klaag niet alleen producer Reese Witherspoon en auteur Gillian Flynn aan, maar ook regisseur David Fincher.