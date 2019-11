Reese Witherspoon voelt zich schuldig over verzwijgen van haar aanranding: “Ik had eerder de waarheid moeten zeggen” MVO

06 november 2019

09u00

Bron: ANP 0 Celebrities Reese Witherspoon heeft zich jarenlang schuldig gevoeld om het feit dat ze niet eerder haar mond heeft open gedaan, nadat ze als 16-jarig meisje seksueel werd aangerand door een regisseur waarmee ze destijds werkte. Onder druk van managers en producenten besloot Witherspoon het voorval stil te houden, maar daarvan heeft ze nu spijt. Dit vertelde de Oscarwinnares in een interview met The Guardian.

De 43-jarige actrice vond in 2017 uiteindelijk de moed om haar verhaal te vertellen, maar kampt nog steeds met een schuldgevoel dat ze eerder naar voren had moeten treden. Ook bekende ze dat het niet alleen bij dit ene incident in haar carrière is gebleven.

“Ik zou willen dat het alleen dat ene moment was, maar helaas heb ik vaker te maken gehad met dergelijke seksueel getinte incidenten,” aldus Reese. “Toch werd mij destijds verteld dat het beter was om te zwijgen, omdat mijn loopbaan anders naar de knoppen ging. Het hoorde kennelijk bij mijn werk.”