Reese Witherspoon openhartig over haar huilbuien: “Iedereen heeft momenten waarop het niet meer gaat” MVO

13 mei 2020

13u45 0 Celebrities ‘Big Little Lies’-actrice Reese Witherspoon (44) is net als iedereen: ook zij heeft van die dagen waarop het niet meer gaat. Toen ze daarnaar gevraagd werd in het Amerikaanse ochtendprogramma ‘CBS This Morning’, nam ze geen blad voor de mond. “Oh ja, ik zit soms in de auto te huilen.”

“Of ik zak in op de vloer en lig daar wat te snikken”, bekent ze. “Iedereen heeft wel van die momenten waarop het écht even niet meer gaat.” Reese sprak zich eerder al uit over haar mentale problemen, waar ze tegen moet blijven vechten. “Ik heb vaak huilend op de keukenvloer gelegen, en mijn kinderen kwamen mij dan troosten met hun teddyberen. ‘Het komt wel goed, mama...’ Ik had absoluut angst, ja. Die angst manifesteert zich als depressie, dus ik kon echt diep zitten. Mijn brein is als een hamster in een wiel die er maar niet uit wil komen. Ik probeer het mijn hele leven al te managen”, onthult Reese in een podcast van actrice Jameela Jamil.