Reese Witherspoon openhartig in interview met Oprah: "Ik werd mishandeld"

07 februari 2018

07u10 0 Celebrities Reese Witherspoon vertelde voor het eerst over een moeilijke periode in haar leven, waarin ze brak met een man die haar mentaal mishandelde. Dat zei ze in een interview met Oprah Winfrey.

Witherspoon en Winfrey zijn samen te zien in de nieuwe Disneyfilm ' A Wrinkle in Time'. Naar aanleiding daarvan verschenen ze deze maand op de cover over Oprah Magazine.

"Het moeilijkste dat ik ooit heb moeten doen was uit een relatie stappen waarin ik mishandeld werd", zei Witherspoon. Toen Oprah haar vroeg om er dieper op in te gaan, bekende ze dat een persoon uit haar verleden haar mentaal mishandelde. "Die verbale mishandeling had een grote psychologische impact op me. Ik ging bij hem weg omdat ik duidelijk een lijn in het zand had getrokken, maar hij bleef ze maar oversteken. Toen maakte ik de klik en besefte ik dat ik zo niet verder kon."

Volgens haar heeft de breuk haar gevormd als persoon. "Ik ben wie ik ben omdat ik toen voor mezelf ben opgekomen. Dat soort zelfvertrouwen verandert je voorgoed."

Our March cover girls: @Oprah, @reesewitherspoon, & @mindykaling. The NEW superheroes talk about sexism onscreen and off, and carving a pathway to parity. Link in bio for full interview✨ #WrinkleInTime (📸: @ruvenafanador) Een foto die is geplaatst door null (@oprahmagazine) op 06 feb 2018 om 15:31 CET