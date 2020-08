Reese Witherspoon maakt countrycompetitie voor Apple SDE

18 augustus 2020

21u37

Bron: ANP 0 Celebrities Apple TV+ heeft zijn eerste talentenjacht besteld. Actrice Reese Witherspoon (44) gaat voor de streamingservice een competitieshow maken voor countrymuzikanten.

Reese, die opgroeide in countrymekka Nashville, maakte het nieuws maandag bekend op Instagram, waar ze voor de gelegenheid met een gitaar poseert. "Het ziet er niet naar uit dat ik mijn jeugddroom zal vervullen om Dolly Parton te worden als ik later groot ben. Maar dit is een goede tweede", grapt ze daar over de nieuwe show.

De serie gaat ‘My Kind Of Country’ heten en wordt volgens The Hollywood Reporter een mix tussen een talentenjacht en een realityserie. Vermoedelijk worden de kandidaten dus een tijdlang gevolgd door de camera's. Reese schrijft in haar post dat ze hoopt dat in het programma muzikanten worden ontdekt die het muziekgenre kunnen transformeren.