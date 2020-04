Reese Witherspoon lanceert online 'hulp-tv’ MVO

01 april 2020

11u29

Bron: ANP 0 Celebrities Ook Reese Witherspoon wil graag haar steentje bijdragen tijdens deze donkere dagen door het coronavirus. De actrice laat via Instagram weten haar volgers te steunen met haar online programma ‘Shine On At Home’, een spin-off van haar Netflix-show ‘Shine On With Reese’. Hierin deelt ze adviezen van verschillende experts, variërend van ouderschap tot financiële zaken in deze moeilijke tijden.

“Ik heb een tijdje nagedacht over hoe ik andere mensen kan helpen. Een poosje terug heb ik de show ‘Shine On With Reese’ gemaakt, waarin ik sprak met mensen die mij op verschillende vlakken inspireerden. Toen dacht ik: wat als ik de gesprekken die ik momenteel voer met dit soort mensen nou eens deel?”, aldus Reese.

“Ik praat met experts op het gebied van opvoeden. Ik praat met huwelijkstherapeuten. Ik praat met financiële adviseurs. Ik praat met mensen die lekkere, makkelijke maaltijden kunnen bereiden. Ik dacht dat dit soort gesprekken jullie misschien een beetje kunnen opbeuren en hopelijk heb je er wat aan.”

In de eerste aflevering praat de Oscarwinnares met schrijfster Eve Rodsky, die uitlegt hoe je huiselijke taken het beste kunt verdelen. “Ik heb zoveel van Eve geleerd! Ze heeft me laten zien hoe je het beste met je partner in gesprek kan gaan om de taken te verdelen nu de kinderen thuis zijn en hoe je thuisscholing moet aanpakken. Haar advies is echt goud waard.”