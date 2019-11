Reese Witherspoon hield hele garderobe uit Legally Blonde’ KDL

02 november 2019

18u02

Bron: ANP 0 Celebrities Reese Witherspoon (43) was er niet klaar voor om haar hele garderobe uit de film ‘Legally Blonde’ weg te doen, dus heeft ze het na de opnames gehouden. Dat vertelde de actrice in ‘The Graham Norton Show’.

Op het moment dat ‘Legally Blonde’ uitkwam, zat Witherspoon in Engeland voor de opnames van een nieuwe film. Toen ze terugkwam wachtte er een gigantische hoop kleding, plus 77 paar Jimmy Choo-schoenen, op haar. “Ik had dat in mijn contract gezet. Ik heb ze niet aangeraakt tot de vijftiende verjaardag van de film, en toen ging ik ze allemaal passen met mijn dochter.”

Witherspoon speelde in de film de iconische rol van Elle Woods, een klunzige, maar ook heel slimme vrouw die toegelaten wordt tot Harvard School of Law, tegen iedereens verwachtingen in. Een tweede deel kwam uit in 2003, en een derde deel wordt verwacht in 2020.