Reese Witherspoon getuige in mishandelingszaak ex-man Ryan Phillippe SDE

04 september 2019

20u37

Bron: The Blast 0 Celebrities Reese Witherspoon (43) moet volgende maand getuigen in de rechtszaak tegen haar ex-man Ryan Phillippe (44). Hij wordt door zijn ex-vriendin Elsie Hewitt (23) beschuldigd van huiselijk geweld. Dat schrijft The Blast.

Volgens Elsie Hewitt heeft Ryan Phillippe haar in 2017 tijdens een ruzie van de trap gegooid. De acteur ontkent de feiten en beweert dat hij Elsie in zijn armen probeerde te nemen, “zoals een baby”. “Ze weigerde om mijn huis te verlaten tot ze in de slaapkamer kwam. En ik dacht dat het beter was om te proberen om haar van mijn eigendom te verwijderen en de deur achter haar dicht te doen. Ik wist niet wat ik verder nog kon doen. Dus probeerde ik haar in mijn armen te nemen zoals een baby. Haar te dragen. Zoals een kind. Met een arm onder haar rug en een onder haar benen. En ze was met haar armen aan het wapperen. Ik nam één stap en viel op mijn achterwerk, terwijl ik haar vasthield. Dat was het.” Elsie eist 1 miljoen dollar van Ryan.

Het model wil nu ook dat Reese haar verhaal doet over haar ex-man, met wie ze van 1999 tot 2007 getrouwd was en twee kinderen kreeg. Om te voorkomen dat details over zijn huwelijk met Reese op straat zouden komen te liggen, probeerde Ryan vorige maand nog de rechter ervan te overtuigen de actrice buiten de rechtszaak te laten. Maar daar ging de rechter niet in mee, zodat de blondine gewoon moet komen opdraven op 15 oktober. Net als Ryans andere ex-vriendin Paulina Slagter overigens.