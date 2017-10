Reese Witherspoon en dochter Ava zouden tweeling kunnen zijn: 'Mijn zoontje verwart ons soms' MVO

Reese en Ava.

'Big Little Lies'-actrice Reese Witherspoon (41) en haar dochter Ava (18) zijn net twee druppels water. Zelfs Ava's halfbroertje Tennessee verwart zijn zus soms met zijn mama. 'Het is verwarrend,' lachte Reese daarover. 'We lijken inderdaad erg op elkaar, en Tennessee is nog maar vijf.'

Reese deelt Ava en haar andere zoon, Deacon (14), met ex-man Ryan Philippe (43). Ondertussen is ze hertrouwd met Jim Toth (47), waarmee ze zoontje Tennessee kreeg.

De band tussen Reese en Ava blijft wel uitzonderlijk speciaal, zo zeggen de dames zelf. Onlangs nog werden ze samen op straat gespot, in gelijkaardige outfits. Geen wonder dat men hen soms aanziet voor een tweeling.

