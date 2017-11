Reese Witherspoon bijt van zich af: "Vrouwen hebben geen mama blogs nodig, maar goéde content" MVO

'Big Little Lies'-actrice Reese Witherspoon (41) liet van zich horen tijdens de Wall Street Journal's Innovator Awards. Ze vestigde tijdens haar innemende speech niet alleen de aandacht op seksueel geweld in Hollywood, maar ook op de algemene discriminatie tegenover vrouwen.

"Ik weet niet of jullie het gehoord hebben, maar er is heel wat gaande in Hollywood," stak ze al grappend van wal. "Als nooit tevoren worden we met onze neus op de feiten gedrukt. Seksuele intimidatie en zelfs seksueel geweld zijn de realiteit. Dat is al veel langer aan de gang dan ik actrice ben."

Daarna ging ze verder over seksisme op de werkvloer én daarnaast. "Ik denk dat we de dubbele standaard naar vrouwen toe opnieuw moeten bekijken. Vrouwen zullen nooit meer kansen krijgen om de leiding te nemen als we hen geen échte verhalen laten vertellen. Kijk alleen al eens naar het verschil tussen de online en print content die speciaal voor vrouwen wordt gemaakt. Wij verlangen méér dan 'mama blogs' en '14 manieren om een kalkoen klaar te maken'. Neem ons eens serieus. Laat vrouwen zélf iets vertellen. Op dit moment krijgen verhalen geschreven door vrouwen helemaal geen prioriteit."

Reese maakte duidelijk dat ze zich deze kwesties enorm aantrekt, omdat ze bang is dat haar tienerdochter Ava de huidige Hollywood-cultuur zal overerven. Ze zou graag verandering zien voor alle actrices - en andere vrouwen - die na haar komen.