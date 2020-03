Reese Witherspoon als jonge actrice 'lastiggevallen' SDE

18 maart 2020

18u00

Bron: Vanity Fair 0 Celebrities Hoewel Reese Witherspoon (43) thuis een kast vol prijzen heeft staan, heeft de actrice het niet altijd makkelijk gehad. In Vanity Fair vertelt de actrice, die onder meer al een Oscar, Golden Globe en Emmy in de wacht sleepte, openhartig over de periode waarin ze hoopte door te breken.

Op de vraag of het gevaarlijk is voor een kind om te werken in een wereld waarin voornamelijk volwassenen verkeren, antwoordde Witherspoon: "Ja. Er zijn vervelende dingen met mij gebeurd. Ik ben aangevallen, lastiggevallen. Het was geen eenmalig incident."

Het is niet de eerste keer dat haar ernaar gevraagd wordt, zegt ze. “Onlangs vroeg een journalist ernaar en ze vroeg me waarom ik er niet eerder over gesproken heb. Ik vond het opvallend dat ze op die manier tegen me sprak, wetende dat ik zoiets heb meegemaakt, om me dan te beoordelen op de manier waarop ik besluit om erover te praten. Iedereen vertelt zijn of haar verhaal wanneer die persoon er zelf klaar voor is. Wat ik nog het ergste vond, is dat die journalist mij later in haar artikel egoïstisch noemde, omdat ik er nu pas mee naar buiten kwam," aldus Witherspoon.