Reese Witherspoon aangeklaagd om gratis jurken SDE

09 juni 2020

12u25

Bron: ANP 0 Celebrities Reese Witherspoon (44) wordt in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat ze met haar kledingbedrijf gratis jurken weggaf aan leraren, dat meldt The Blast. Hoeveel schadevergoeding er van de actrice wordt geëist, is niet bekend.

Het begon als goedbedoelde actie: Reese zou namens haar bedrijf Draper James met een winactie gratis jurken aan leraren ter beschikking stellen om hen te bedanken voor het werk dat ze tijdens de coronacrisis hebben geleverd. Leraren konden zich hiervoor opgeven en hoefden alleen maar wat informatie in te vullen om kans te maken op een jurk.

Drie leraressen beschuldigen Reese's bedrijf er echter van dat het misbruik zou maken van de coronacrisis door zeer privacygevoelige informatie op te vragen voor de winactie. Het ging bijvoorbeeld om hun leraren-ID en hun e-mailadres. Ook vonden ze het niet kunnen dat er maar 250 jurken om weg te geven waren, terwijl er bijna een miljoen leraren hadden gereageerd op de actie. De aanklagers denken dat de actie alleen maar was opgezet om een "waardevolle klantendatabase" te creëren.

In een reactie stelt het bedrijf van Witherspoon dat het duidelijk had aangegeven dat er maar een beperkte voorraad jurken beschikbaar was en dat de actie met goede bedoelingen was opgezet om leraren in het zonnetje te zetten.