Recordprijzen op veiling tonen blijvende aantrekkingskracht van Audrey Hepburn KVE

19u35

Bron: Belga 0 photo news Celebrities De recordprijzen voor persoonlijke spullen van de in België geboren Audrey Hepburn tonen volgens veilinghuis Christie's dat de 24 jaar geleden gestorven Britse actrice een tijdloos stijlicoon is. "Ze is een van de grootste persoonlijkheden uit de filmgeschiedenis en het ongelooflijke resultaat van de veiling (...) is een bewijs voor haar blijvende aantrekkingskracht", zei Christie's verkoopsdirecteur Adrian Hume-Sayer in een mededeling vandaag.

Een verzameling van 246 persoonlijke spullen van Hepburn was gisteren in Londen op een totaalbedrag van 4,6 miljoen pond (5,2 miljoen euro) afgehamerd, meer dan het zevenvoudige van de geschatte waarde. Een van de uitschieters was Hepburns persoonlijk exemplaar van het scenario van 'Breakfast at Tiffany's'.



Het 140 bladzijden dikke en met de machine getikte boek staat vol aantekeningen van Hepburn voor het draaien van de film uit 1961. Het ging van de hand voor 633.000 pond (rond de 719.000 euro) - volgens Christie's een wereldrecord voor een draaiboek. De eigenaar past bij het veilingstuk: volgens de New York Times werd de recordprijs neergeteld door de Amerikaanse juwelier Tiffany & Co., in wiens filiaal in de New Yorkse Fifth Avenue de film destijds werd gedraaid.



Meredith Etherington-Smith, creative consultant bij Christie's, legde de nadruk op de blijvende invloed van Hepburn. "Met het bekendworden van Hepburn was er plots een alternatief voor de weelderige looks van Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor". Iets gelijkaardigs schreef ook de New York Times over de dood van Hepburn in 1993: "Ze nam een last van de schouders van de vrouw", stond in een column van de krant. "Eindelijk was het bewijs geleverd, dat er goed uitzien niet meteen moest betekenen dat je er als een stoot moest uitzien".



Hume-Sayer verklaarde dat de belangstelling voor Hepburn uitgesproken mondiaal was. Voor haar persooonlijke spullen kwamen niet alleen biedingen uit Europa en de VS, maar ook uit het Midden-Oosten en Azië.