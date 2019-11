Rechtszaken van Jackson-slachtoffers gaan mogelijk toch door SDE

18 november 2019

14u30

Bron: ANP 1 Celebrities Wade Robson (37) en James Safechuck (41), die Michael Jackson in de documentaire ‘Leaving Neverland’ beschuldigen van seksueel misbruik, krijgen mogelijk toch de kans hun verhaal te vertellen in de rechtbank. Dat meldt TMZ. De mannen klaagden de zanger in 2017 al aan voor seksueel misbruik, maar de zaken werden toen geseponeerd vanwege de verjaringstermijn.

Wade Robson en James Safechuck beweren als kind slachtoffer te zijn geworden van de King of Pop. Ze klaagden de zanger in 2017 daarom aan voor seksueel misbruik, maar de zaken werden geseponeerd vanwege de verjaringstermijn. Zowel Wade als James ging in hoger beroep en wachten nu een beslissing af. Volgens ingewijden gaat de rechter zich deze week buigen over de zaken. In Californië is namelijk een nieuwe wet aangenomen waarin de verjaringstermijn van seksueel misbruik is uitgebreid. Jackson, die in 2009 overleed, zou dus alsnog door de rechtbank schuldig kunnen worden bevonden aan seksueel misbruik.

De HBO-documentaire ‘Leaving Neverland’ zorgde begin dit jaar voor flink wat ophef. Zo besloten meerdere radiozenders Jacksons muziek niet langer te draaien en werden kunstwerken van de zanger uit verschillende musea verwijderd. De nabestaanden van Jackson ontkenden de aantijgingen echter en verwierpen de film. Ook klaagden ze HBO aan wegens contractbreuk. In een overeenkomst tussen de zender en de zanger uit 1992, die werd getekend vanwege de uitzending van een concert, stond opgenomen dat HBO de zanger niet mag vernederen of te schande mag maken. Dat was volgens de Jacksons wel gebeurd door het tonen van de documentaire. De rechter stelde ze vorige maand in het gelijk, HBO ging in hoger beroep.