Rechtszaak Weinstein blijft in New York

24 augustus 2019

Bron: Page Six 0 Celebrities De rechtszaak tegen Harvey Weinstein zal dan toch - zoals voorzien - plaatsvinden in New York. De advocaten van de voormalige filmproducent hadden gevraagd om het proces naar buiten de stad te verplaatsen, omdat Weinstein in New York geen kans zou maken op een eerlijk proces. Maar de rechter is niet op die vraag ingegaan, schrijft Page Six.

De advocaten van Weinstein beargumenteerden dat de man in New York geen eerlijk proces zou krijgen. Juryleden zouden niet in staat zijn een objectief oordeel te vellen in Manhattan, omdat ze daar druk voelen "tot een conclusie te komen die politici, activisten, sterren en de media willen zien". Maar de rechtbank is het daar niet mee eens. Die omschrijft de vraag om de locatie te veranderen als "een doorzichtige poging om het proces te vertragen". Daarnaast valt in de beslissing van de rechter te lezen: “Van in het begin hebben de advocaten van de beklaagde bijgedragen aan de media-aandacht waarover ze nu klagen ... ze schilderen de beklaagde af als een zondebok die het doelwit is van de ‘MeToo’-beweging.”

Weinstein is de afgelopen jaren door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, variërend van ongewenste intimiteiten tot verkrachting. De zaak in New York draait om vijf gevallen van verkrachting en seksueel misbruik en zou op 9 september van start moeten gaan.