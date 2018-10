Rechtszaak van Ashley Judd tegen Weinstein vindt pas in 2020 plaats KDL

16 oktober 2018

14u39 0 Celebrities De rechtszaak die actrice Ashley Judd (50) heeft aangespannen tegen filmbons Harvey Weinstein (66) is gepland voor januari 2020. Judd beschuldigt Weinstein van blacklisting: Hij zou haar carrière opzettelijk hebben belemmerd en haar filmrollen hebben onthouden omdat zij niet inging op zijn seksuele avances.

Een belangrijke getuige in de zaak is regisseur Peter Jackson. Hij zou Judd onterecht een rol hebben onthouden omdat Weinstein tegen hem had gezegd dat de actrice een gebrek aan professionalisme zou hebben. Weinstein ontkent echter met klem dat hij geprobeerd heeft de carrière van Judd te laten ontsporen. Hij beweert dat de beschuldigingen zijn gebaseerd op ongegronde speculaties en vroeg afgelopen augustus aan de rechtbank de zaak te seponeren. Dat verzoek heeft de rechter verworpen.

Deze zaak is onderdeel van een reeks zaken tegen Weinstein. Hij is meermaals aangeklaagd wegens seksueel geweld na een reeks onthullingen vorig jaar. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag door ruim vijftig vrouwen, waaronder Judd. Hij heeft alle beschuldigingen van onaanvaardbaar gedrag steeds ontkend.