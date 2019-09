Rechtszaak tegen R. Kelly in april van start Redactie

05 september 2019

13u27

Bron: ANP 0 Celebrities Een dag nadat R. Kelly zijn isoleercel in de gevangenis mocht verruilen voor een normale cel, heeft een rechter in Chicago een startdatum geprikt voor zijn proces. Op 27 april 2020 zal de omstreden zanger zich moeten verantwoorden voor een aantal misdrijven waarvan hij beschuldigd wordt.

Daar vallen onder meer het bezitten van kinderporno, minderjarige meisjes aanzetten tot seks en het belemmeren van de rechtsgang onder. Dit meldt Page Six.



De zaak in Chicago is een van de 4 seksgerelateerde zaken tegen Kelly. Ook in de staten New York, Illinois en Minnesota lopen er zaken tegen hem. Steve Greenberg, Kelly's advocaat, meent dat hij te weinig heeft om op tijd klaar te zijn voor het proces in april. De rechter wuifde deze klacht weg.



De zanger ontkent nog altijd schuldig te zijn aan de misdrijven die hem toegekend worden.