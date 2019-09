Rechtszaak tegen Cuba Gooding Jr. uitgesteld tot volgende maand SDE

03 september 2019

19u32

Bron: ANP 0 Celebrities Cuba Gooding Jr. (51) heeft meer tijd gekregen om zich voor te bereiden op zijn rechtszaak. De ‘Jerry Maguire’-acteur, die wordt beschuldigd van aanranding, moest zich dinsdag melden in de rechtbank in New York en kreeg te horen dat de zaak is uitgesteld tot 10 oktober.

De aanklagers hebben meer tijd gekregen omdat ze nog wachten op bewijsmateriaal, melden verschillende Amerikaanse media. Gooding zou begin juni in beschonken staat een vrouw in haar borsten hebben geknepen. De 51-jarige acteur, die zegt onschuldig te zijn, gaf zichzelf vier dagen later aan bij de politie. Gooding probeerde de zaak vorige maand van tafel te krijgen, maar dat lukte hem niet. De rechtbank stelde dat er "tegenstrijdige aantijgingen" zijn die enkel tijdens een proces kunnen worden besproken. Als de acteur wordt veroordeeld, kan hij een jaar gevangenisstraf krijgen.