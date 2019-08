Rechtszaak rond Britney Spears legt ook haar financiën bloot: de zangeres houdt duidelijk van shoppen SDE

16 augustus 2019

17u15

Bron: ET 0 Celebrities Momenteel onderzoekt een rechter of Britney Spears (37) nog steeds een conservator nodig heeft en zo ja, wie dat dan moet zijn. Tijdens de rechtszaak kwamen ook enkele details over de financiën van de popster naar boven - die door de conservator beheerd worden - en daaruit blijkt vooral dat Spears nogal graag shopt.

Britney Spears heeft al jaren een conservator die bepaalt welke zakelijke beslissingen er genomen worden én hoe er met haar fortuin omgegaan wordt. Telkens wanneer de zangeres een aankoop wil doen, moet ze in principe dus toestemming vragen aan haar conservator. En het ziet ernaar uit dat ze dat het afgelopen jaar regelmatig heeft gedaan. In gerechtelijke documenten die Entertainment Tonight kon inkijken, blijkt dat de zangeres in 2018 meer dan 80 keer naar de Amerikaanse winkelketen Target ging. In totaal gaf ze meer dan 66.000 dollar (zo'n 59.448 euro) uit aan huishoudbenodigdheden afkomstig van Target, Home Depot, Walmart, 7-Eleven, Amazon en Bed, Bath & Beyond. De kosten voor haar levensonderhoud kwamen naar verluidt op een totaal van 400.000 dollar (zo'n 360.292 euro). Spears ging ook op reis en spendeerde daar 70.000 dollar aan (63.051 euro). Eén van die reisjes - vier nachten in het Montage Beverly Hills hotel - kostte haar 16.000 dollar (zo’n 14.412 euro).

Spears gaf het meeste geld uit aan gerechtskosten en de betaling van haar conservator. Samen komt dat op meer dan 1,1 miljoen euro (zo'n 990.804 euro). Daarvan kreeg haar vader en conservator, Jamie Spears, 128.000 dollar (115.294 euro). Jamie is al sinds 2008 conservator van zijn dochter. Tot begin dit jaar vervulde hij die functie samen met Andrew Wallet, maar die gaf er de brui aan.

In totaal had Spears op het einde van 2018 een vermogen van maar liefst 59.079.755,76 dollar (zo'n 53.233.878 euro). Dat is al 2,5 miljoen dollar (2.252.628 euro) meer dan in april 2018, toen de zangeres haar financiën moest bekendmaken als onderdeel van de rechtszaak rond kinderalimentatie voor haar zoons Sean en Jayden. Haar bankrekening blijft dus flink aandikken.