Rechtszaak Johnny Depp uitgesteld

29 november 2019

00u11

Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard treffen elkaar later dan gepland in de rechtbank. De rechtszaak zou eigenlijk 3 februari 2020 van start gaan, maar dat is nu uitgesteld naar 3 augustus. De acteur heeft bepaalde documenten niet op tijd ingediend waardoor de zaak oploopt, meldt Variety.

Johnny klaagde zijn ex aan voor smaad omdat de actrice hem in de media heeft beschuldigd van mishandeling. Amber beweerde meermaals door hem te zijn geslagen en bedreigd, voornamelijk wanneer hij onder invloed was van alcohol en drugs. De acteur moest voor 15 november medische documenten bij de rechtbank indienen over zijn drank- en drugsgebruik, maar heeft dat niet op tijd gedaan. In goed overleg met de ex is de zaak opgeschort. De advocaten van Amber hoopten echter op een uitstel van slechts zestig dagen.

50 miljoen

Johnny en Amber scheidden in 2017 na een huwelijk van bijna twee jaar. Kort daarna vlogen de beschuldigingen van mishandelingen over en weer. De actrice was de eerste die hiermee naar buiten kwam. Johnny zei vervolgens dat juist zijn ex vaak fysiek geweld gebruikte. Toen Amber ook een artikel schreef over haar ex, stapte de acteur naar de rechter. Hij eist 50 miljoen dollar wegens smaad.

Het is niet de enige rechtszaak waar Johnny zich volgend jaar mee bezighoudt. De acteur moet zich op 11 mei ook melden bij de rechter omdat hij is aangeklaagd wegens mishandeling. Een man die in 2017 op de set werkte van de film City Of Lies claimt dat Johnny hem in de buik heeft gestompt.