Rechtszaak Johnny Depp en Amber Heard start maandag in Londen

19 maart 2020

19u46

De langslepende rechtszaak tussen ex-geliefden Johnny Depp (56) en Amber Heard (33) wordt aanstaande maandag behandeld in Londen. Hoewel er wereldwijd reisrestricties zijn opgelegd vanwege het coronavirus, is Depp van plan in te vliegen vanuit zijn chateau in Frankrijk, waar hij momenteel verblijft. Hij is van mening dat Heard ook aanwezig moet zijn. Dit meldt Page Six.

Depp heeft de Britse krant The Sun aangeklaagd vanwege onjuiste berichtgeving. Het medium zou de acteur weggezet hebben als een man die zijn vrouw slaat, waardoor hij een rol in de franchise van ‘Pirates of the Caribbean’ misliep. Depp ontkent een agressief persoon te zijn en klaagde daarom ook zijn ex aan, omdat hij meent dat zij degene is die hem tot wanhoop dreef met haar gedrag.

Terwijl Johnny zich afzondert in Frankrijk, verblijft Amber in Los Angeles. Een Britse rechter hakt vrijdag de knoop door of de zaak door kan gaan, gezien het feit dat er veel media en ‘ramptoeristen’ op af komen. Iets wat te veel zou worden in een rechtszaal in deze periode van sociale distantiëring.

