Rechter verwerpt MeToo-rechtszaak tegen Kevin Spacey ADN

17 juli 2019

22u59

Bron: ANP 0 Celebrities De rechtszaak die tegen acteur Kevin Spacey was aangespannen vanwege seksueel misbruik, is verworpen. De griffie in Nantucket heeft in een schriftelijke verklaring gemeld dat de zaak niet doorgaat vanwege het "niet beschikbaar zijn van de klager als getuige", melden Amerikaanse media.

Het vermeende slachtoffer van Spacey's misbruik beriep zich eerder deze maand tijdens een zitting op zijn zwijgrecht. Advocaten van Spacey vroegen de rechter vervolgens om de zaak te laten vallen, omdat deze nu volgens hen afgezwakt is, omdat het slachtoffer niet wilde getuigen.

De rechter gaf de aanklagers de tijd om te bedenken hoe zij verder willen procederen. Hij stelde echter dat het lastig is het niet-getuigen van het vermeende slachtoffer in een eventueel oordeel buiten beschouwing te laten.



De 59-jarige Spacey zou het slachtoffer in juli 2016 in een bar in Nantucket onzedelijk hebben betast. De voormalige House of Cards-acteur ontkent dat.

Meerdere acteurs hebben de afgelopen anderhalf jaar geclaimd dat Spacey ze seksueel ongepast bejegend zou hebben. Maar dit was tot nu toe de enige rechtszaak die daadwerkelijk tegen de tweevoudig Oscarwinnaar was aangespannen.