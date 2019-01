Rechter: Spacey moet bij zaak aanwezig zijn IB

02 januari 2019

01u43

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities De rechter in Nantucket heeft bepaald dat Kevin Spacey volgende week aanwezig moet zijn bij een tegen hem aangespannen rechtszaak. De 59-jarige acteur wilde eerst niet bij de behandeling van de zaak op 7 januari aanwezig zijn, maar zal nu toch echt voor moeten komen. Dat meldt de Hollywood Reporter.

Het is niet bekend waarom de rechter het verzoek van Spacey niet wilde honoreren. Het team van advocaten dat door de gevallen acteur is ingehuurd, vroeg of Spacey de zaak mocht laten schieten omdat hij niet in de buurt woonde en omdat "zijn aanwezigheid de negatieve publiciteit die er al was alleen maar zou versterken".

Spacey moet voor de rechter verschijnen omdat hij zich in de zomer van 2016 in een bar in Nantucket zou hebben vergrepen aan de zoon van een tv-presentatrice. Sinds 2017 is Spacey ruim dertig keer beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag. Sinds de aantijgingen heeft hij niet meer geacteerd.