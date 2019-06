Rechter slaat droom(huis) van The Edge aan diggelen na strijd van 14 jaar en 10 miljoen dollar TK

Bron: Daily Mail 6 Celebrities Dikke pech voor The Edge (57), de beroemde gitarist van U2. De man droomt er al jaren van om enkele huizen neer te poten op een stuk land in Los Angeles, net boven Malibu. Hij kocht het natuurdomein al in 2005 en vocht al die tijd om een vergunning te krijgen voor zijn bouwproject. Na een legale strijd van 14(!) jaar heeft hij nu echter het deksel op de neus gekregen.

The Edge vecht al meer dan een decennium lang om zijn ‘Leaves In The Wind’, zoals zijn bouwproject heet, erdoor te krijgen. Hij wil niet minder dan vijf villa’s neerzetten op een stuk land in Sweetwater Mesa, gelegen op de berg boven Malibu. Het domein, dat hij in 2005 kocht voor 9 miljoen dollar, is meer dan 60 hectare groot en kijkt uit op de pier van Malibu. Het grenst aan het Malibu Creek State Park en bestaat uitsluitend uit ongerepte natuur, met een prachtig zicht op de Stille Oceaan.

En die natuur willen de milieuverenigingen in de buurt graag behouden. Dat de Ierse gitarist een ongerepte bergwand vol huizen wilde zetten, viel dan ook allerminst in goede aarde. De groeperingen verzetten zich dan ook met hand en tand van bij het begin, ook al beloofde The Edge dat de vijf huizen helemaal zouden opgaan in de natuur. Hij had de bekende architect Wallace Cunningham ingeschakeld, die samen met ingenieurs, geologen en andere experts de vijf villa’s (allemaal met zwembad) ontwierp. Toen de plannen bekend raakten, ging de plaatselijke bevolking op zijn achterste poten staan. “The Edge wil ons paradijs plaveien”, klonk het in één kop. “The Edge of Destruction”, brieste een andere.

Milieugroeperingen, met de Sierra Club en de National Park Service op kop, stuurden ettelijke protestbrieven naar de California Coastal Commission. Toen het plan van David Evans, zoals de gitarist echt heet, in 2011 ter goedkeuring werd voorgelegd, werd het dan ook met een meerderheid van 8 tegen 4 naar de vuilnisbak verwezen.

Ecologische lampen

Wat volgde was een jarenlange juridische strijd, waarbij The Edge eerst de Coastal Commission voor de rechtbank sleurde, maar die zaak al snel liet vallen toen het comité beloofde zijn project goed te keuren als hij enkele aanpassingen deed. De Ierse ster volgde hun raad en kwam met nieuwe plannen aanzetten, waarbij de huizen een stuk kleiner werden en beter geïntegreerd zouden zijn in de natuur, waardoor ze nauwelijks zichtbaar zouden zijn vanop de pier. Verder beloofde hij ook om materialen met aardetinten en niet-reflecterend glas te gebruiken, en buiten enkel lampen van maximum 60 watt te plaatsen om de lichtoverlast ‘s nachts te beperken.

Het nieuwe voorstel werd goedgekeurd door de Coastal Commission, maar al even snel in proces getrokken door de Sierra Club. Zij vonden dat de commissie de plaatselijke bestemmingsplannen helemaal negeerde en dat er niet gebouwd mocht worden op de grond in kwestie. The Edge trok daarbij opnieuw aan het langste eind, maar de Sierra Club ging in beroep en haalde in maart dit jaar eindelijk haar slag thuis: de plannen van The Edge werden afgewezen. De gitarist probeerde het nog eens bij de California Supreme Court, maar die verklaarde zijn zaak deze week onontvankelijk.

10 miljoen

Einde verhaal voor The Edge? Waarschijnlijk wel, tenzij hij opnieuw van nul wil starten met het hele bouwproject. Wil hij ooit nog bouwen op de bergflank, dan zal hij nieuwe verzoeken moeten indienen bij de LA County Department en nieuwe vergunningen moeten aanvragen. “Dan zou hij opnieuw vijf leden van de La Board of Supervisors achter zich moeten krijgen, maar die kans is zo goed als nihil. Shiela Kuehl, die verantwoordelijk is voor Malibu, is openlijk tegen het project”, klinkt het bij de Sierra Club. En als hij uiteindelijk toch toestemming zou krijgen, zal de milieuorganisatie gewoon opnieuw klacht indienen en is The Edge weer vertrokken voor een proces van ettelijke jaren. “Hij moet het opgeven en zou beter iets moois doen met het land. Verkoop het, of doneer het aan het nabijgelegen park. Ga je huizen ergens anders bouwen!”

En dan is er natuurlijk ook nog het financiële plaatje. Hoewel er nog geen enkele baksteen gelegd werd, is The Edge toch al zo’n slordige 10 miljoen euro kwijt aan architect- en advocatenkosten. Als is dat maar een kleintje vergeleken met wat het project hem in totaal zou kosten: de prijs werden geschat op zo’n 78 miljoen dollar - de gitarist zou al 24 miljoen moeten neertellen om de toegangsweg naar het onherbergzame gebied aan te leggen. Maar ach, dat is voor de man maar een peulschil: zijn totale vermogen bedraagt zo’n 340 miljoen dollar.