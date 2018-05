Rechter oordeelt: David Copperfield wint rechtszaak om misgelopen verdwijntruc TDS

30 mei 2018

10u24

Bron: ANP 1 Celebrities Illusionist David Copperfield hoeft geen schadevergoeding te betalen aan een man die gewond raakte tijdens één van zijn trucs. Een Amerikaanse jury oordeelde dat Copperfield niet aansprakelijk is voor het incident uit 2013, bericht de krant Las Vegas Review-Journal.

Een Britse man had Copperfield, het bedrijf van de illusionist en anderen voor de rechter gesleept. De toerist zou hersenletsel hebben opgelopen toen hij in Las Vegas vrijwillig meedeed aan een verdwijntruc. Hij kwam ten val toen hij zich na zijn 'verdwijning' door een donkere ontsnappingsroute moest haasten.

De advocaten van de verdediging betoogden dat de Brit de ernst van zijn letsel overdreef. Zij toonden de beelden waarop te zien is hoe de man buiten de rechtbank zonder hulp kon lopen, terwijl hij in het gebouw werd ondersteund door familieleden. "Hij is betrapt", concludeerde een advocaat. "Hij nept de boel in de rechtszaal."

De toerist vond dat de truc gevaarlijk was opgezet. Ook drie vrouwen verklaarden dat ze gewond waren geraakt tijdens de show. De jury stelde dat Copperfield en zijn bedrijf eerdere valpartijen beter hadden moeten onderzoeken, maar oordeelde toch dat de Brit zelf verantwoordelijk is voor zijn verwondingen.