Rechter is resoluut: Stormy Daniels mag nu ook haar dochter niet meer zien SD

24 juli 2018

15u36

Bron: TMZ/nu.nl 0 Celebrities Stormy Daniels (39), de pornoactrice die beweert een affaire te hebben gehad met de Amerikaanse president Donald Trump (72), mag haar 7-jarige dochter niet meer zien. Haar ex-man Glendon Crain heeft een omgangsverbod aangevraagd, dat de rechter heeft toegekend. Dat meldt TMZ.

Gisteren werd bekend dat Crain de scheiding heeft aangevraagd."Mijn client Stormy Daniels en haar man Glen hebben besloten om een einde aan hun huwelijk te maken. Hierbij blijft Stormy's dochter hun grootste prioriteit", zei advocaat Michael Avenatti maandag. Uit de papieren die Crain heeft ingediend en die TMZ kon inkijken, blijkt dat hij zijn ex beschuldigt van vreemdgaan.

Nu komt daar bovenop dat Crain naast een scheiding ook wil vermijden dat Daniels nog in de buurt komt van hun dochter. De reden hiervoor is dat de pornoster van plan was hun dochter mee te nemen op tour, wat zou betekenen dat het meisje vaak in de buurt zou zijn van andere personen die werkzaam zijn in de erotische industrie. Ook mag Daniels van de rechter geen geld overhevelen van hun gezamenlijke rekeningen. Daarnaast krijgt Crain hun huis toegewezen, evenals hun twee auto's.

Crain, eveneens werkzaam in de pornoindustrie, trouwde in 2010 met Daniels. Toen de actrice naar buiten kwam met haar claims tegen Trump, ging het bergaf tussen de twee. Daniels, die met een show door de VS reist, beweert in 2006 seks te hebben gehad met Trump terwijl hij al getrouwd was met Melania. De president ontkent die affaire.