Rechter beslist eindelijk: Michael Jackson is onschuldig MVO

06u08 0 EPA Michael Jackson Celebrities Rechter Mitchell L. Beckloff heeft de aanklacht van choreograaf Wade Robson aan het adres van wijlen Michael Jackson verworpen. Robson beweerde dat de King of Pop hem seksueel heeft misbruikt toen hij nog een kind was. Daarom klaagde hij zowel MJJ Productions als MJJ Ventures aan, twee bedrijven van Jackson waar Wade in het verleden werkzaam was. Volgens de rechter heeft Jackson zich in die periode niet schuldig gemaakt aan misbruik.

De advocaat van de legendarische zanger noemde de aanklachten van Robson 'belachelijk en zielig'. Vince Finaldi, Wade's advocaat, was het uiteraard oneens met zijn collega: "Dit druist in tegen de wet van de staat Californië en daarbij wordt hiermee de positie van een kind, ten opzichte van een volwassene, alleen maar kwetsbaarder. Daarom gaan we ook tegen deze uitspraak in. Hopelijk wordt Wade's zaak alsnog beoordeeld op feiten, voor het oog van een jury."

Robson getuigde in 2005 nog in het voordeel van Jackson, toen de zanger beschuldigd werd van seksueel misbruik. "Ik sliep meer dan twintig keer bij hem op zijn ranch Neverland, zonder dat er ook maar iets 'fouts' gebeurd is." In 2013 beweerde Wade vervolgens dat de bedrijven van de King of Pop 'erop getraind waren om de seksuele escapades van de zanger met kinderen te verbergen'.