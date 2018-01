Rechten op 'NOprah' alvast gekocht voor geval Winfrey president wil worden MVO

10u51 0 EPA Oprah Winfrey Celebrities Alvast één persoon wil Oprah Winfrey liever geen president zien worden, maar is er toch van overtuigd dat de voormalige talkshowpresentatrice zich kandidaat zal stellen. Daarom heeft een man uit Arizona alvast de rechten op het woord 'NOPrah' gekocht.

Net als 'NObama', ten tijde van de campagne die zich uitsprak tegen Amerikaans president Barack Obama, is er nu ook sprake van 'NOprah'. Klein detail: Winfrey heeft zich geen kandidaat gesteld om president te worden en heeft ook niet aangegeven dat ze dat van plan is. Door een opmerking van Seth Meyers tijdens de Golden Globes, werd het idee van Oprah als president echter een ware hype.

Omdat verschillende Amerikanen ondertussen echt geloven dat het tv-gezicht zich aan een carrière in de politiek zal wagen, kocht een man uit Arizona alvast de rechten op 'NOprah'. Hij is van plan veel geld te verdienen met merchandise die de campagne van Winfrey moet tegenwerken.

De man in kwestie, die enkel zijn achternaam 'Lewis' wilde prijsgeven, is nog niet zeker of hij de kleding, petten en andere gadgets met het opschrift nu al wil verkopen, of wanneer de Winfrey-campagne meer realiteit wordt.

Opvallend: Lewis laat weten dat hij niets tegen Oprah als persoon heeft. Hij vindt haar naar eigen zeggen zelfs een leuke persoonlijkheid, maar hij ziet haar niet als president.