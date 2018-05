Rebelse Kristen Stewart overtreedt een belangrijke regel in Cannes KDL

15 mei 2018

10u26 0 Celebrities Kristen Stewart (28) is niet bang van een beetje rebellie en dat maakte ze nog maar eens duidelijk op de rode loper in Cannes tijdens het filmfestival.

Toen Kristen, die in de jury van het festival zetelt, de rode loper op moest voor de première van de film 'BlacKkKlansma', had ze duidelijk geen zin meer om de trappen van het theater op te stappen met haar torenhoge Louboutins. De 'Twilight'-actrice besloot daarop haar schoenen uit te trekken en blootsvoets verder te stappen en daarmee overtrad ze een erg belangrijke regel van het filmfestival. Er wordt namelijk verwacht dat alle dames hoge hakken dragen. Schoenen zonder hak of blote voeten zijn uit den boze.

Belachelijk

In het verleden werd al meermaals duidelijk dat Kristen geen fan is van hoge hakken. De actrice werd al tal van keren op de gevoelige plaat vastgelegd terwijl ze haar hakken inruilde voor sneakers en vorig jaar vertelde Kristen nog dat ze de regel compleet belachelijk vindt. "Zoiets kan je tegenwoordig niet meer eisen. Als je mannen niet verplicht om een jurk en hoge hakken te dragen, dan kan je van mij niet hetzelfde vragen", klonk het toen. Kristen is niet de eerste actrice die letterlijk haar voeten veegt aan de regel. In 2013 trok Julianne Moore ook haar schoenen uit en twee jaar geleden liet Julia Roberts haar hoge hakken zelfs thuis.