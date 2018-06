Rebel Wilsons schadevergoeding na lasterzaak fors verminderd MVO

Een Australische rechtbank heeft het bedrag dat Rebel Wilson (38) zou krijgen na het winnen van een lasterzaak drastisch verlaagd.

Vorig jaar won de Australische actrice een zaak tegen uitgever Bauer Media. Wilsom claimde dat ze in enkele artikelen ten onrechte als een aartsleugenaar werd afgeschilderd waardoor ze filmrollen misliep. Een rechtbank had de tijdschriftuitgever bevolen om haar 4,5 miljoen Australische dollars te betalen (omgerekend bijna 2,9 miljoen euro) - een record voor een Australische lasterzaak.

Bauer, gesteund door veel Australische mediabedrijven, maakte in februari bezwaar tegen de hoogte van de oorspronkelijke uitbetaling. Donderdag verlaagde het hof het bedrag zodoende tot 600.000 Australische dollars (383.000 euro). "Er was geen basis in het bewijs voor het geven van een schadevergoeding voor economisch verlies", luidde het vonnis.

Wilson was donderdag niet in de rechtszaal, maar in een tweet op woensdag zei ze dat haar zaak "nooit om het geld ging."