Rebel Wilson: "Ik werd betaald om dikker te blijven"

19 juni 2020

10u37

Bron: The Sun 0 Celebrities Jarenlang stond ze synoniem met ‘Fat Amy’, haar personage uit ‘Pitch Perfect', maar ondertussen is Rebel Wilson (40) al zo'n 18 kilo kwijt. De keuze om af te vallen, stelde ze al veel te lang uit. Dat vertelt ze aan The Sun.

“Vreemd genoeg ging dit jaar altijd het jaar van de gezondheid worden", zegt Rebel Wilson. “Ik benoem m’n jaren nu, zo’n beetje alsof ik goed voornemen maak, maar dan voor het hele jaar. Ik heb altijd gedacht dat ik misschien paranormaal begaafd ben", verklapt ze. “En ik voelde dat ik dit jaar niet echt veel ging werken. In maart werd ik dan ook 40, en ik dacht: ‘Dit is het. Dit wordt het jaar waarin ik me ga concentreren op m’n gezondheid.’”

Hoewel ze al zo'n 18 kilo kwijt is, heeft ze geen vooropgesteld plan, zegt de actrice. “Het is niet zo dat ik gewicht wil verliezen en een bepaald cijfer wil halen. Het is meer dan dat. Het gaat om mentaal leren omgaan met waarom ik me zo overat. Ik had ook een job waar ik veel geld betaald kreeg om dikker te blijven. Dat kan rare dingen met je doen.” In het verleden vertelde de Australische Rebel al dat haar Amerikaanse agentschap haar inhuurde omdat ze niemand hadden die er zoals zij uitzag. Ze werd wereldberoemd door de film ‘Pitch Perfect’, waarin ze Fat Amy speelde, een personage dat regelmatig met haar eigen gewicht lacht.

“Ik probeer nu zowel aan het mentale als het fysieke aspect te werken", zegt Rebel. “Ik maak gebruik van personal training en let op m'n voeding. Het is cool: ik zou er waarschijnlijk een boek over moeten schrijven, want het lijkt mensen te interesseren." Ze besluit: “Er is geen eenvoudig antwoord op de vraag hoe je moet afvallen. Ik heb heel veel verschillende dingen geprobeerd en probeer gewoon om gezond te leven."

