Realityster Kylie Jenner wil niet dat haar dochter op tv komt KD

22 maart 2019

11u55

Bron: ANP 0 Celebrities Fans van ‘Keeping Up with the Kardashians’ zullen Stormi Webster (1) voorlopig niet voorbij zien komen in de serie. Hoewel Kylie Jenner (21) zelf geen problemen heeft om haar leven vast te laten leggen op tv, wil ze haar dochter uit de realityshow houden.

"Ik wacht tot ze oud genoeg is om die beslissing zelf te kunnen nemen", vertelt ze. Ondanks dat Kylie zichzelf al vijftien seizoenen heeft laten filmen en uiterst actief is op social media zou ze soms ook best wat anoniemer willen zijn. "Eerlijk gezegd lijkt het me heerlijk om mijn telefoon weg te leggen en meer in het moment te leven.”

De vele negatieve reacties op social media doen haar inmiddels niet zo veel meer. "Ik kan me niet eens een moment herinneren dat er niet miljoenen mensen waren die hun mening gaven op alles wat ik doe, dus ik heb geen idee hoe dat zou zijn. Soms raakt het me, maar ik heb het idee dat God me in deze positie heeft gezet omdat hij wist dat ik het aan zou kunnen.”