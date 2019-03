Realityster Kylie Jenner verrast fans in Los Angeles

18 maart 2019

Realityster Kylie Jenner bezorgde samen met YouTuber David Dobrik enkele fans de verrassing van hun leven. Dobrik reed met zijn wagen rond in LA en verstopte Jenner op de achterbank. Met een smoes lokte hij toevallige voorbijgangers in zijn auto en polste hij naar hun mening over de realityster. Wanneer Jenner dan ook nog eens plots tevoorschijn komt, geloven de fans hun ogen niet. “O mijn god! Waar kom jij ineens vandaan?”

Kylie Jenner werd onlangs officieel de jongste miljardair ter wereld. De halfzus van Kim Kardashian is nog maar 21. Volgens zakensite Forbes verslaat Jenner zo Facebookbaas Mark Zuckerberg die ‘pas’ op zijn 23ste een bedrag met negen nullen waard was.