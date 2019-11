Realityster Kim Kardashian mengt zich in discussie rond Zwarte Piet Redactie

17 november 2019

15u21

Bron: ANP 2 Celebrities Niemand minder dan Kim Kardashian heeft zich gemengd in de pietendiscussie. De Amerikaanse realityster heeft zo haar bedenkingen over Zwarte Piet, liet ze weten op Twitter.

"Deze Nederlandse 'traditie' genaamd 'Zwarte Piet' is verontrustend!", schreef Kardashian. Daarbij deelt ze een oud artikel van Al Jazeera, met als kop 'Zwarte Piet is Nederlands racisme ten voeten uit'.

Het stuk gaat over de tegenstanders van het zwartgeschminkte hulpje van Sinterklaas. Zo komt in het verhaal Nederlander Jerry Afriyie aan het woord, kopstuk van Kick Out Zwarte Piet. Ook worden onder anderen een historicus en een mensenrechtenadvocaat aangehaald om de traditie duiding te geven.



In de VS is al vaker kritiek geuit op het racistische karakter van Zwarte Piet. Onder meer de Verenigde Naties schreven een rapport waarin de traditie werd veroordeeld en werd opgeroepen Piet aan te passen.

This Dutch “tradition” called: “black pete” is disturbing! https://t.co/fF26SP99OT Kim Kardashian West(@ KimKardashian) link