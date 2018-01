Realityster Barbie met spoed opgenomen in ziekenhuis AD

12u42

Bron: AD 1 ANP Kippa Samantha de Jong, beter bekend als Barbie Celebrities Samantha de Jong (28), beter bekend als de realityster Barbie, is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De Haagse blondine is, zo bevestigt een bron dichtbij Barbie, na een noodoproep per ambulance met sirenes afgevoerd. Wat er precies scheelt is nog niet bekend. Wel wordt gemeld dat het om 'een zeer ernstige situatie' gaat.

Volgens de bron dichtbij Barbie, zou haar ex Michael inmiddels in Spanje in het vliegtuig zijn gestapt om haar in Nederland bij te staan, zo schrijft AD. Het huis in Scheveningen waar Samantha woont is door de politie geruime tijd met linten verzegeld. Volgens de politie, die rond half negen vanmorgen de 112-melding kreeg, is er geen sprake van een misdrijf. "Er zal ter plaatse geen verder onderzoek plaatsvinden," verzekert de politie. Buurtbewoners reageerden vanmorgen gelaten op het nieuws, maar wilden niet reageren.

Barbie heeft sinds kort een relatie met Jordi Ossel (29) uit Leusden (Utrecht). De twee kwamen elkaar zo'n twee weken geleden tegen in de kroeg. "We gaan er iets moois van maken," liet Jordi, werkzaam in de schoonmaakbranche, vol vertrouwen aan AD weten. Hij reageerde vandaag kort op het feit dat Barbie in het ziekenhuis ligt. "Ik heb nu geen tijd om iets te zeggen, want het leven is even te ingewikkeld."

Problemen

Barbie, zo vertelde ze onlangs, zit al een tijd niet lekker in haar vel. Ze voelt zich misbruikt door RTL en productiemaatschappij Warner Bros. "Zij hebben mijn leven laten ontsporen," aldus de Haagse. "Er was maar één ding belangrijk: de kijkcijfers. Jarenlang hebben ze me voor de 25.000 euro die ik kreeg als een hoer behandeld. Wilden ze op tv een ‘hysterische Barbie’, dan maakten ze me zo overstuur dat ik vanzelf door het lint ging. En als ze een ‘vrolijke Barbie’ wilden, beloofden ze mij hemel en aarde. Ik had jaren geleden moeten stoppen.''

De Jong heeft sinds twee weken een relatie met Jordi Ossel. Het stel is, zo bleek vorige week, zó verliefd dat Jordi Samantha's kinderen Angelina (6) en Milano (3), die ze kreeg met haar ex Michael van der Plas, al heeft ontmoet. "Dat gaat heel goed, maar het is wel wennen! We zijn laatst een paar dagen met elkaar weg geweest," aldus Jordi.

Naast zijn job in de schoonmaak, zit Jordi 'in de auto's'. Hij woont in Leusden en bezoekt Samantha regelmatig in Scheveningen. Onlangs liet de blondine los het niet erg te vinden van een bijstandsuitkering te leven, maar haar knalroze geverfde paleisje te moeten verlaten, omdat de huur te hoog is. Michael, met wie Barbie vijf jaar getrouwd was, woont en werkt in Spanje. Volgens Jordi weet hij inmiddels van zijn bestaan af. "Hij heeft er geen problemen mee en vindt het heel leuk."