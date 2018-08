Rapster Coely wordt ambassadrice voor nieuwe Telenet-reeks: "Mensen merken zo dat de zwarte cultuur niet zo anders is" Coely (24) wordt ambassadrice voor 'Insecure', een serie over zwarte meisjes met grote ambities en al even grote onzekerheden. Maar hoe zit het met die van haar? Melissa Van Ostaeyen

28 augustus 2018

06u00

Bron: Eigen Berichtgeving 1 Celebrities Het is een beetje 'Sex And The City', maar dan met een volledig zwarte cast en verrassend veel realistischer. De nieuwe Telenet-reeks 'Insecure' werpt een nieuwe, verfrissende blik op de zwarte jongerencultuur, en daar lust ambassadrice Coely wel meer van.

"Ik ben obsessed door die serie'", aldus de dolenthousiaste rapster. Ondanks haar drukke festivalzomer en overvolle concertagenda, vond ze blijkbaar af en toe nog de tijd om te 'bingewatchen'. "Het is gewoon zo herkenbaar. Het verhaalt over een groep zwarte vrouwen, iets dat we vandaag de dag nog maar weinig te zien krijgen op tv. Het is fijn dat mensen zo een andere cultuur leren kennen, en merken dat die eigenlijk helemaal niet zo anders is. Liefdesproblemen, ruzies met vriendinnen, de typische quarter life crisis... Voila, ik ben ook niet anders. Jij toch ook niet?"

Onzekerheden

De reeks focust zich op Issa, een jonge zwarte vrouw die grote dromen heeft, maar eigenlijk nogal onzeker is. Iets waar ook Coely zich in herkent. "Iedereen heeft onzekerheden. Dat lijkt soms nog taboe, maar dat is toch het leven? Op mijn 16de moest ik veel belangrijke keuzes maken over mijn carrière, 'ga je werken, ga je studeren, ga je...'. Moeilijk, maar kijk waar ik nu sta. Ook vandaag: ik blijf gewoon een vrouw. Ik sta 's morgens soms ook voor de spiegel en dan denk ik 'eik nee, ik ben een slons'. Het is vooral een kwestie van hoe je met die onzekerheden omgaat. Je moet een weg vinden om die angst te overwinnen. Ach, naar mijn mening is het leven altijd een beetje vechten met jezelf."

