Rapster Cardi B bevallen van eerste kindje TDS

11 juli 2018

19u00

Bron: ANP 2 Celebrities Cardi B en haar man Kiari "Offset" Cephus zijn ouders geworden van een meisje. De rapster maakte via Instagram bekend dat ze het kindje Kulture Kiari Cephus noemt.

De 25-jarige artieste is dinsdag bevallen van haar eerste kindje. Cardi B maakte in april tijdens Saturday Night Live bekend dat ze zwanger was, nadat er al langer geruchten waren over een zwangerschap. Voor haar 26-jarige man is het al zijn vierde kind. Uit eerdere relaties kreeg hij al twee zoons en een dochter.

Cardi B is de eerste vrouwelijke rapper geworden die twee nummer 1-hits heeft gescoord in Amerika. Haar laatste single, I Like It, staat sinds deze week bovenaan in de Billboard Hot 100.

Kulture Kiari Cephus 07/10/18🎀🌸 @offsetyrn Een foto die is geplaatst door null (@iamcardib) op 11 jul 2018 om 16:36 CEST