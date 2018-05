Rappers Nicki Minaj en Eminem zijn een koppel MVO

25 mei 2018

17u11 1 Celebrities Rapper Nicki Minaj (35) heeft via Instagram bevestigd dat ze een relatie heeft met medeartiest Eminem (44). Een fan vroeg haar of de twee nu officieel een koppel waren, waarop Minaj simpelweg antwoordde 'ja'.

Minaj en Eminem kennen elkaar al jaren. In 2010 brachten ze samen de single 'Roman's Revenge' uit. "We kwamen niet meteen overweg", zegt Nicki over de samenwerking. "Hij was niet meteen tevreden over de muziek en het schrijfproces was nogal competitief, maar het eindresultaat mag er zeker zijn. Het was eigenlijk heel leuk om met hem samen te werken. Als ik hem een stukje tekst stuurde, stuurde hij een stukje tekst terug. Ik kijk altijd uit naar mijn e-mails."

Hoewel het nog niet zeker is of de artieste een grapje maakte met haar opmerking op Instagram, zijn fans door het dolle heen. "Hun kinderen zullen de beste rap ooit maken!", klinkt het.